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Кирилл Капризов признан второй звездой встречи «Миннесота» — «Даллас»

Кирилл Капризов признан второй звездой встречи «Миннесота» — «Даллас»
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24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:6), в которой его команда потерпела поражение, а сам хоккеист оформил дубль.

Лучшим игроком признан американский форвард «Далласа» Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик, а замкнул тройку лучших ещё один нападающий «Старз» Джо Павелски, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача.

Напомним, Капризов благодаря дублю в этом матче с «Далласом» преодолел отметку в 70 (28+42) очков в текущем сезоне. Для покорения этого достижения Кириллу потребовалось 53 матча. При этом, следует отметить, что у Капризова действующая серия с набранными очками в пяти встречах, в которых он совершил восемь (5+3) результативных действий.

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