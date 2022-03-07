Робертсон стал первым игроком в истории «Далласа», оформившим хет-трик в двух матчах кряду

22-летний американский форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон вписал своё имя в клубную историю, отметившись хет-триком в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3).

Как отмечает пресс-служба «Старз» в «Твиттере», Робертсон отметился хет-триком в двух матчах кряду. Ранее 4 марта он трижды поразил ворота «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ). Таким образом, он стал первым игроком в истории «Далласа», который оформил по хет-трику в двух встречах подряд.

Примечательно, что третий гол в ворота «Миннесоты» принёс Робертсону 100-е (46+54) очко в его карьере в НХЛ, на что ему потребовался 101 матч. В нынешнем сезоне Джейсон провёл 47 матчей, в которых отметился 54 (29+25) результативными действиями.