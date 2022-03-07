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Андрей Василевский – вторая звезда матча «Чикаго» – «Тампа»

Андрей Василевский – вторая звезда матча «Чикаго» – «Тампа»
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3.

Второй звездой матча признан российский голкипер гостей – Андрей Василевский. Россиянин отразил 24 броска по своим воротам. Первым стал Виктор Хедман, который оформил дубль. Третье место у Кэла Фута. На счету игрока гол и одна голевая передача.

За хозяев забивали Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. У гостей же отметились заброшенными шайбами Даррен Рэддиш, Виктор Хедман (дубль), Кэл Фут и Кори Перри.

Также российский защитник хозяев Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте матча. Пасом в этой атаке ему помог Росс Колтон. Примечательно, что это третья заброщенная шайба для Сергачёва за последние четыре сыгранных матча. Он забил во втором матче подряд. Также у россиянина на счету уже две голевые передачи в этом матче.

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