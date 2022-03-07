Игорь Шестёркин признан второй звездой матча «Виннипег» – «Рейнджерс»

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:1.
Второй звездой матча признан российский голкипер гостей Андрей Василевский. На счету вратаря 44 сейва. Первым стал Крис Крайдер, который оформил в этом матче дубль. Третье место занял Джейкоб Труба с двумя голевыми передачами.
На 2-й минуте счёт открыли гости благодаря голу Баркли Гудроу. Крис Крайдер удвоил преимущество на 18-й минуте матча. На 34-й минуте одну шайбу отыграл Николай Элерс. На 47-й минуте Крайдер оформил дубль. На 50-й минуте точку в матче поставил Джейкоб Труба.
Примечательно, что российский нападающий Артемий Панарин отдал две голевые передачи в этом матче. Форвард спонсировал Трубу и первый гол Крайдера.
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