Главный тренер «Тампы» о сейве Василевского: это же не я бросал, а будущий член Зала славы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).

«Можете посмотреть хайлайты матча, и там будут одни спасения Андрея Василевского. Один из самых удивительных матчей в исполнении вратаря, что я видел за долгие годы. В моменте Кейна это же не я бросал, а будущий член Зала славы. Это были важнейшие сейвы. Наш вратарь готов выручить нас, когда мы разваливаемся. Сегодня мы слишком часто разваливались, в последнее время у нас такое бывает. Нельзя идеально провести 82 матча, я это понимаю. Но мы позволяли таким мастерам, как у соперника, создавать моменты, и нам повезло, что Васи сегодня поймал кураж», — сказал после матча Купер.