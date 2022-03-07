Главный тренер «Тампы» о сейве Василевского: это же не я бросал, а будущий член Зала славы
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:3).
«Можете посмотреть хайлайты матча, и там будут одни спасения Андрея Василевского. Один из самых удивительных матчей в исполнении вратаря, что я видел за долгие годы. В моменте Кейна это же не я бросал, а будущий член Зала славы. Это были важнейшие сейвы. Наш вратарь готов выручить нас, когда мы разваливаемся. Сегодня мы слишком часто разваливались, в последнее время у нас такое бывает. Нельзя идеально провести 82 матча, я это понимаю. Но мы позволяли таким мастерам, как у соперника, создавать моменты, и нам повезло, что Васи сегодня поймал кураж», — сказал после матча Купер.
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