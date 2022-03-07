Вайсфельд об игре ЦСКА: главное — счёт на табло, не надо выдвигать лозунги для домохозяек

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал ход серии первого раунда плей-офф ЦСКА — «Локомотив» (3-0).
«Удивлён, что в серии ЦСКА – «Локомотив» такой счёт. Думаю, ключевым был первый матч, когда «Локомотив» упустил игру за три минуты. Несмотря на то, что у армейцев отсутствует Сергей Андронов, один из ключевых игроков, они выглядят очень солидно. Откровенно говоря, я приятно удивлён ЦСКА. Очень сбалансированная команда, которая играет спокойно, старается контролировать шайбу, не отбрасывать её. И они в хорошем функциональном состоянии, видимо, тренерская бригада в олимпийскую паузу хорошо поработала.
Никитина сняли после поражения в седьмом матче финала за то, что у него якобы была незрелищная игра. Был тезис, что Фёдоров поставит зрелищную игру, но и с ним мы в ЦСКА весь сезон её не видели. Однако мне лично всё равно, какая игра, главное — это счёт на табло. Просто не надо выдвигать лозунги для домохозяек про советский атакующий хоккей.
Какие-то микроскопические шансы у «Локомотива», конечно, есть, но выкарабкаться с 0-3 очень тяжело. Откуда-то надо брать резервы, но пока не видно, откуда. У ярославцев есть проблемы с вратарём. Конечно, Исаев хорошо играл последний матч, но вот большим фанатом Паскуале я никогда не был. В отдельных матчах он может отыграть на очень приличном уровне, но на меня он всегда производил впечатление вратаря, который может пропустить лёгкий гол. Можно делать сумасшедшие спасения, а потом пропускать не самые сложные шайбы. Взять Грубеца – он звёзд с неба не хватает, но в то же время и грубых ошибок не делает», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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