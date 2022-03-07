Кожевников: маловероятно, что отсутствие легионеров скажется на «Салавате» в плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ход серий между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» (2-1), а также между «Ак Барсом» и «Авангардом» (0-3).

«В «Салавате Юлаеве» есть игроки, которые нормально тащат. Да, трудно перестраиваться без легионеров, если бы тренерский штаб наигрывал молодёжь, то было бы легче. Вот в «Металлурге» одни из сильнейших молодых игроков сейчас. «Салавату» тоже надо было работать в этом направлении.

«Сибирь» — команда с характером, они молодцы, последнюю игру вытащили, но сплав опыта и молодёжи «Салавата» даст результат. Сейчас они немного перестроятся, и всё будет нормально. Маловероятно, что отсутствие легионеров скажется на Уфе в следующих сериях.



«Ак Барс» должен был выигрывать последний матч, но Грубец вытащил этот матч. Шимон – 90% команды. Характер у казанцев есть, наверное, на четвёртый матч они выйдут, как зверин», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.