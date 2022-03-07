«Локомотив» во второй раз в своей истории всухую проиграл серию в плей-офф КХЛ
Поделиться
Ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 1:4. Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
Железнодорожники уступили в серии со счётом 0-4. «Локомотив» во второй раз в своей истории уступил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги всухую. Ранее это произошло в финале Западной конференции в сезоне-2016/2017, когда ярославцы уступили санкт-петербургскому СКА (0-4).
Последний раз «Локомотив» выходил в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/2009, где уступил казанскому «Ак Барсу» (3-4). В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 подопечные Игоря Никитина заняли шестое место в Западной конференции.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:29
-
19:17
-
19:17
-
18:56
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
16:34
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:42
-
15:29
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:28
-
14:12
-
13:45
-
13:26
-
13:00
-
12:40
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:23
-
10:00
-
09:50
Партнерский контент