«Локомотив» во второй раз в своей истории всухую проиграл серию в плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 1:4. Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



Железнодорожники уступили в серии со счётом 0-4. «Локомотив» во второй раз в своей истории уступил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги всухую. Ранее это произошло в финале Западной конференции в сезоне-2016/2017, когда ярославцы уступили санкт-петербургскому СКА (0-4).



Последний раз «Локомотив» выходил в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/2009, где уступил казанскому «Ак Барсу» (3-4). В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 подопечные Игоря Никитина заняли шестое место в Западной конференции.