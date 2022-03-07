ЦСКА продлил серию побед в первых раундах плей-офф Кубка Гагарина до 32 матчей
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» встречался с московским ЦСКА. Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Эта победа в матчах первых раундов серий плей-офф стала для ЦСКА 32-й подряд. В последний раз армейцы проигрывали в стартовом раунде Кубка Гагарина 11 марта 2014 года во встрече с санкт-петербургским СКА со счётом 4:5 (ОТ). По итогам серии ЦСКА уступил со счётом 0-4.
ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. «Локомотив», занявший шестое место по итогам регулярного чемпионата, покидает розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.
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