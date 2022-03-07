Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА продлил серию побед в первых раундах плей-офф Кубка Гагарина до 32 матчей

ЦСКА продлил серию побед в первых раундах плей-офф Кубка Гагарина до 32 матчей
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся четвёртый матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» встречался с московским ЦСКА. Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Эта победа в матчах первых раундов серий плей-офф стала для ЦСКА 32-й подряд. В последний раз армейцы проигрывали в стартовом раунде Кубка Гагарина 11 марта 2014 года во встрече с санкт-петербургским СКА со счётом 4:5 (ОТ). По итогам серии ЦСКА уступил со счётом 0-4.

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. «Локомотив», занявший шестое место по итогам регулярного чемпионата, покидает розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022