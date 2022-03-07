Марченко — о 0-4 в серии с ЦСКА: сейчас можно много чего говорить, но результат известен

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко прокомментировал итоги четвёртого матча с ЦСКА (1:4) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
«Тяжело говорить по итогам такого матча. Возможно, нам не хватило сил. Сейчас можно много чего говорить, результат известен — 0-4. Поэтому не стоит акцентировать внимание на поражение в первом матче. Про любую серию можно сказать, что её ход мог быть другим», — приводит слова Марченко официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Локомотив» уступил в серии со счётом 0-4 и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина 2022 года. Ярославцы заняли шестое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного сезона-2021/2022. Последний раз железнодорожники играли в финале Кубка Гагарина сезна-2008/2009, где уступили «Ак Барсу» (3-4).
- 7 марта 2022
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