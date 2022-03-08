Илья Михеев забил десятый гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в «Коламбусе» на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. Одну из шайб за «Торонто» забросил российский нападающий Илья Михеев. Для россиянина этот гол стал десятым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 5 результативных передач в 27 играх сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Михеев принял участие в 120 матчах, в которых забил 25 голов и сделал 30 результативных передач.