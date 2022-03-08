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Новиков — о «Локомотиве»: в плей-офф КХЛ ты обречён без надёжного первого номера

Новиков — о «Локомотиве»: в плей-офф КХЛ ты обречён без надёжного первого номера
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал итоги серии между «Локомотивом» и ЦСКА в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Амбициозный „Локомотив“ уступил в серии с ЦСКА всухую — 0-4. Сенсация? Для меня — да. Всё-таки между командами нет пропасти ни в качестве состава, ни в амбициях. Да и главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сам говорил, что пока армейцы не показывают тот хоккей, в который он верит. Тем не менее есть хорошая, уверенная победа в серии.

В современном хоккее и в частности в КХЛ роль вратаря — огромная. Без надёжного первого номера в плей-офф ты обречён, тем более против клуба уровня ЦСКА.

Насколько знаю, у „Локомотива“ были большие надежды на канадца Паскуале. Учитывая главный принцип игры нынешнего Ярославля — пропустить на одну шайбу меньше, чем соперник, вратарь — совершенно особый фактор. Но канадец сезон завалил, причём и в клубе, и в сборной на Олимпиаде, где проиграл конкуренцию более молодому Томпкинсу из „Фрёлунды“.

Вот и в первых двух матчах с ЦСКА Паскуале, мягко говоря, не выручил. А 0-2 в такой серии — слишком большая фора.

Исаев, вышедший на смену Паскуале, ни одной победы не принёс. В третьем матче, который дошёл до третьего овертайма, всё было на тоненького. Хотел бы поддержать молодого вратаря, который вышел в такой тяжёлой для команды ситуации и сделал всё что мог. Вся карьера у него впереди.

Ещё один фактор — легионеры. У ЦСКА в обороне они остались, а вот „Локомотив“ доигрывал серию вообще без иностранцев.

Не сомневайтесь, этот момент тоже влияет на результат. Весь сезон ты сидишь в раздевалке с легионерами, они считаются лидерами команды, им достаётся основное игровое время. И тут по ходу плей-офф эти места в раздевалке и на льду вдруг освобождаются, шкафчики становятся пустые…

Такие психологические удары, аналогов которым в нашей истории не припомню, не проходят бесследно. Особенно для молодых хоккеистов. Так что тому же Исаеву после отъезда канадского голкипера выходить в такой серии было тяжело.

Ярославль прежде всего во вратарской линии должен сделать выводы. Паскуале нужно понять, простить, отпустить — и поверить в отечественного производителя», — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.

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