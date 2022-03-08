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Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд клуба, в 4-й раз за 6 сезонов забросив 40 шайб

Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд клуба, в 4-й раз за 6 сезонов забросив 40 шайб
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В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:4.

Форвард канадского клуба Остон Мэттьюс стал автором одной заброшенной шайбы. 24-летний форвард повторил клубный рекорд по числу сезонов с 40 и более шайбами. Для Мэттьюса это четвёртый раз за шесть сезонов, когда он забил 40 голов. Рекорд также принадлежит нападающему Дэррилу Ситтлеру.

В текущем регулярном чемпионате Мэттьюс принял участие в 53 матчах, в которых набрал 72 (40+32) очка при показателе полезности «+12».

Рекорд «Торонто» по заброшенным шайбам за сезон принадлежит Рику Вэйву (54 в сезоне-1981/1982). Он три раза достигал отметки в 50 голов, также это удавалось Дэйву Андрейчуку и Гэри Лиману.

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