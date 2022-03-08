КХЛ не получила уведомлений от НХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги не получала от Национальной хоккейной лиги уведомлений о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании, заключённого между лигами.



«На данный момент Континентальная хоккейная лига не получала уведомлений от НХЛ или её официальных представителей о приостановке действия меморандума о взаимоуважении контрактов между лигами», — приводит слова пресс-службы КХЛ «РИА Новости Спорт».



Ранее инсайдер Daile Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ приостановила действие меморандума. Это не повлияет на возможность подписывать игроков из КХЛ, если хоккеисты будут полностью освобождены от контрактных обязательств. НХЛ уведомила, что продолжит уважать существующие и будущие контракты игроков с клубами КХЛ, хотя у неё больше не будет возможности напрямую проверять статус соглашений.



Также меморандум не затрагивает российских игроков клубов НХЛ и их молодых хоккеистов, находящихся в России.