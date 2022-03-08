Шаров — об удалении до конца матча с «Салаватом»: хоккей — мужская игра. «Сибирь» докажет

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-3), а также прокомментировал своё удаление.



«Первый период — следствие третьего матча? Сложно сказать. Мне кажется, это не то, что мы не были готовы, а слишком аккуратно пытались не ошибиться. «Салават» сразу начал играть активно, бегать, играть в силовую. Мы старались сыграть компактнее, сыграть от обороны больше. И когда счёт 0:3 стал, уже поняли, что так нельзя продолжать, надо всё-таки и самим создавать и играть.



Аккуратный хоккей — сильная и привычная сторона «Сибири»? Я думаю, да. Плюс ещё всё-таки такой накал. У нас немного менее опытная команда в плане борьбы за плей-офф. Всё-таки не хотели так ошибаться и не хотели совершить ошибку. Из-за этого все вместе так играли.



Есть шанс зацепиться за эту серию? Да, конечно. Матчи в плей-офф выигрываются не за счёт тактики, а за счёт желания, за счёт агрессии, за счёт сплочённости, дисциплины. У нас есть потенциал. Мы постараемся его воплотить.



Невынужденные удаления? Совокупность неопытности и эмоций. Сложно сказать, с чем это связано.



Как смотрел остаток встречи? Вначале злой был. Посмотрел повтор, из-за этого, наверное, ещё сильнее разозлился. Но всё равно верил. Когда уже в пустые забили — опустошение.



Момент с Паниным? Всё как обычно: бросил кто-то из наших шайбу, она отскочила на пятак, Панин владел шайбой, потом выбросил. Прошло две секунды максимум. Я думал как обычно сыграть в силовую.



Болельщики скандировали Панину «симулянт»? Считаю, что хоккей — мужская игра, и мы постараемся это доказать в следующих матчах», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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