Форвард «Северстали» Няттинен в ярости ударил клюшкой по борту после сейва Ерёменко

Сегодня, 8 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» встречалась с московским «Динамо». Победу в матче в овертайме одержали гости со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0).

На 54-й минуте при счёте 2:2 череповчане провели опасную атаку. Йоонас Няттинен бросал в противоход голкиперу, но Александр Ерёменко смог совершить сейв и прижать шайбу ко льду, спася свою команду. Финский нападающий «Северстали», раздосадованный этим спасением, в ярости ударил клюшкой по бортику.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, благодаря победе динамовцев счёт в серии стал 2-2. Следующий матч пройдёт 10 марта в Москве.