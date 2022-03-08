Хартли: «Ак Барсу» пошло на пользу некое отчаяние, которое они испытывали

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение команды в четвёртом матче первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 3-1).



«Хороший матч. Были и взлёты, и падения, и разные эмоции. У «Ак Барса» оказался нужный игрок в нужное время с шайбой, и получился идеальный гол, победный гол.



«Ак Барсу» пошло на пользу некое отчаяние, которое они испытывали, это сыграло им на руку. Такова природа человека, и, наверное, это действует в любом спорте. Но нужно отдать должное казанцам — они сегодня играли очень хорошо.



Думаю, когда матч переходит в овертайм, здесь нужен лишь один момент. У нас был момент, и мы его не реализовали, а у соперника отличился Кагарлицкий. В целом я не заостряю внимание на победных сериях в овертаймах. Единственное, что имеет значение, так это хорошая физическая форма нашей команды: мы можем выдержать и один, и два, и три овертайма. Никаких проблем не будет. Почему не играл Якупов? Он сегодня был неспособен играть.



Что касается большинства, то не так часто у нас выпадает шанс его реализовать. Но мы уверены в наших ребятах и знаем, что можем улучшить этот показатель. Наверное, в этой серии голы в большинстве уже не самый ключевой момент. Но сложно что-то предсказать: возможно, в следующем матче мы забросим две или три шайбы в большинстве», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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