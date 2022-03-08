Кагарлицкий — о возможном камбэке с 0-3 в серии: «Ак Барс» хочет войти в историю

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал первую победу в серии с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-3).
«Мой гол в овертайме? В том моменте Крис Хенкель очень здорово сыграл, выманил на себя двух соперников, выдержал паузу и отдал чётко в клюшку. Считаю, в этом голе его большая заслуга, а я просто бросил и удачно попал. Стараюсь бросать чаще — в первом и втором периодах при выходе «два в один» не попал, а здесь получилось, замечательно.
Что чувствовали перед сегодняшним овертаймом, если учесть, что с прошлого сезона «Ак Барс» трижды проигрывал «Авангарду» в овертаймах? Ответственность. Все ребята были заряжены, говорили, что будем играть без нервов, на победу. Главный тренер тоже сказал хорошую речь: «Если победим, то всё будет хорошо».
Стивен Кэмпфер рассказал о разговоре с Бобом Хартли, что на него пообещали охотиться? Не боюсь попасть под этот пресс. Я много лет играю под прессом, разберёмся. У нас боевитая команда, каждый может подраться, если того потребует ситуация, но в первую очередь мы хотим играть в хоккей, побеждать. Повторюсь, если потребуется, то каждый готов вступиться за партнёра по команде.
Лишь однажды в КХЛ команда выигрывала серию, проиграв три матча? Мы хотим войти в историю. Давление уже отпустили, нам отступать некуда, играем на победу.
Что команде перед матчем сказал Данис Зарипов? Он готовился к следующей встрече, мы не выходили на его прощальный матч, верили, что переведём серию домой. Его прощальной речи не было, так как мы готовились победить», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт «Ак Барса».
- 8 марта 2022
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