Ради «железной» серии Кессел сыграл одну смену, после чего уехал с арены на роды супруги

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 9:2.

Американский нападающий гостей Фил Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал на роды супруги в Аризону. 34-летний форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию. Так называется серия сыгранных игроком матчей без пропущенных игр. Сегодняшний матч стал для Фила 956-м кряду, что является третьим результатом за всю историю НХЛ. Фил не пропускает ни одного матча с 12 марта 2009 года. Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» Кейту Яндлу (978).

В составе «Аризоны» по дублю сегодня оформили форварды Нико Шмальц (2+2) и Ник Ритчи (2+1), а также защитник Джейкоб Чикран (2+1), ещё по шайбе на счету Трэвиса Бойда, Кристиана Фишера и Клейтона Келлера. У «Детройта» отличились Якуб Врана и Робби Фаббри.