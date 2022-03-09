Овечкин вплотную приблизился к Горди Хоу по победным голам в НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4, которая стала для них третьей кряду.
В середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. Ассистентом Александра выступил его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший свою 37-ю голевую передачу в этой регулярке.
В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина стало 36 голов в этом сезоне.
Вторая шайба в матче стала 120-м победным голом для Овечкина в НХЛ. Российский форвард располагается на третьем месте в истории лиги по этому показателю. Рекорд НХЛ принадлежит Яромиру Ягру (135), а второе место занимает Горди Хоу (121). Александр вплотную приблизился к достижению Хоу.
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