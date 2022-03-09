«Он идёт к рекорду». Тренер «Вашингтона» — о третьем месте Овечкина по голам в истории НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал дубль российского капитана Александра Овечкина в матче с «Калгари Флэймз» (5:4). Это позволило нападающему сравняться с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов всех времён в НХЛ. Форварды делят третью строчку.



«Я думал, Овечкин забросит и третью шайбу, он нашёл ритм. Было приятно, что он сделал дубль. Думаю, ребята очень рады за него, он это заслужил. Мы не часто обсуждаем это, но все знают, что происходит, и быть частью этого очень здорово.



Мы просто играем в хоккей, а Овечкин может в любой момент забить. Он идёт к рекорду, но это не отвлекает внимание остальных игроков. Ребята, все очень рады за него. Он это заслужил», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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