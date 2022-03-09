Главный тренер «Барыса» прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф КХЛ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф от «Металлурга» (1:3, 1-4).

«Хорошая сегодня игра получилась, напряжённая. Всю игру держали зрителей и команды в напряжении. Старались не ошибаться, но две ошибки всё решили. По самоотдаче вопросов нет. Ребята все выложились, было видно, что старались играть до конца, до победы. Спасибо им сегодня за игру. По серии скажу, что первый и пятый матчи для нас были хорошие. Плохо сыграли домашние матчи, полностью отдали там инициативу. Молодцы ребята, что сегодня настроились. Сложно это сделать с таким грозным соперником, когда уступаешь в серии 1-3. Отмечу, что и Бояркин сегодня выручал команду. Да, одна-две залетели, однако он держал игру, держал это напряжение.

Почему сегодня не было Ортио? Большая нагрузка в сезоне, дали ему отдохнуть. Потому что в домашних матчах на фоне усталости он допускал ошибки. Мы планировали дать эту игру Бояркину. Тем более скоро чемпионат мира, и, возможно, он будет защищать ворота нашей команды. Очень важная игра для него перед чемпионатом мира», — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ.