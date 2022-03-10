«Эдмонтон» одолел «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



В этом матче счёт открыли гости благодаря голу Никласа Бекстрёма на 23-й минуте. На 32-й же счёт уже сравнял Кайлер Ямамото, а ещё через 6 минут вывел свою команду вперёд Коди Сеси. Но на 47-й минуте Ти Джей Оши набрал своё второе очко в матче, забросив шайбу в ворота хозяев. На 51-й минуте матча за хозяев забил Брэд Мэлоун. За секунду до финальной сирены Оши с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова перевёл матч в овертайм, где исход встречи решил гол Коннора Макдэвида.



Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали, а Илья Самсонов совершил 36 сейвов.