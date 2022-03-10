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«Эдмонтон» одолел «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал

«Эдмонтон» одолел «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

В этом матче счёт открыли гости благодаря голу Никласа Бекстрёма на 23-й минуте. На 32-й же счёт уже сравнял Кайлер Ямамото, а ещё через 6 минут вывел свою команду вперёд Коди Сеси. Но на 47-й минуте Ти Джей Оши набрал своё второе очко в матче, забросив шайбу в ворота хозяев. На 51-й минуте матча за хозяев забил Брэд Мэлоун. За секунду до финальной сирены Оши с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова перевёл матч в овертайм, где исход встречи решил гол Коннора Макдэвида.

Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали, а Илья Самсонов совершил 36 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Манта, Оши) – 22:17 (5x5)   1:1 Ямамото (Макдэвид, Бушар) – 32:01 (5x4)   2:1 Сеси (Мэлоун, Райан) – 38:14 (5x5)   2:2 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 46:13 (5x4)   3:2 Мэлоун (Кассиан, Бушар) – 50:31 (5x5)   3:3 Оши (Карлсон, Кузнецов) – 59:58 (6x5)   4:3 Макдэвид – 63:27 (3x3)
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