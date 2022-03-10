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Никлас Бекстрём набрал 1000 очков в НХЛ

Никлас Бекстрём набрал 1000 очков в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» дважды отметился результативными действиями, тем самым преодолев отметку в 1000 (263+737) очков в лиге.

Встреча проходила в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плейс». Хозяевам удалось победить со счётом 4:3. Решающий гол был забит в овертайме. Никлас забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

Бекстрём играет за «Вашингтон Кэпиталз» с сезона-2007/2008. Среди хоккеистов команды 1000 очков до шведа удавалось набрать только россиянину Александру Овечкину. Он покорил эту отметку в 2017 году.

Никлас стал 93-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось набрать тысячу. Первым был Горди Хоу из «Детройт Ред Уингз» в 1960 году.

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