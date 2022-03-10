Давыдов: в Череповце увидел, что Кудашов вернулся. Команда была заряжена и управляема

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал свои слова о том, что верит в «Динамо» после двух домашних поражений в плей-офф от «Северстали». После игр в Череповце счёт стал 2-2.
«Тут дело не в вере, а в мастерстве и настрое. Мне не понравились первые два матча серии, наша команда была инертна, я её не узнавал. Но после 0-2 отступать было уже некуда – и в Череповце увидели настоящее «Динамо».
Счёт 2-2, считаю, по делу, теперь всё начинается с чистого листа – в серии до двух побед. Сейчас очень тонкий момент, команде нужно правильно его воспринять.
За счёт чего «Динамо» прибавило? Хотим мы того или нет, но когда в команде почти месяц отсутствует главный тренер, это серьёзный фактор. Поймите, главный тренер – особая фигура в любой команде, от него тянутся все ниточки и идёт вся энергия. Как бы хорошо ни работали помощники, отсутствие главного всегда сказывается.
Но в Череповце я увидел, что Алексей Кудашов, можно сказать, вернулся. Команда была заряжена и управляема, все линии чётко работали. Это обнадёживает», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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