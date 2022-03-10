Лямся — о победе над «Сибирью»: хорошо, что всё закончилось. Горд тренировать эту команду

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Сибирью» со счётом 4-1.



«Первые 20 минут команда боялась играть. Команда понимала, что сегодня хороший шанс завершить серию дома. Второй период отличался от первого, у нас всё получалось. Когда счёт стал 3:0, то случилось два случайных отскока. Матч мог полностью перевернуться, но хорошо, что всё закончилось. Такие матчи нужны командам, где много молодых игроков. Это помогает им становиться лучше. Я горд тренировать эту команду. Отдельно хочу поблагодарить фанатов, их поддержка очень помогла.



Почему при счёте 3:1 стали отбрасываться, а не добивали соперника? В течение всего сезона я отмечал, что соперник также хочет забить. Им было нечего терять. Нам было непросто.



Отмечу игру Шарыченкова. Также доволен тем, как ребята отдавались на льду, выполняли установку. Все четыре звена действовали по плану.



Для меня плей-офф всегда проходит в семь матчей, ты всегда готовишься к этому. Понимали, что серия может затянуться. Мы понимали, что можем играть лучше. Старались скинуть с себя давление.



Что могу сказать о «Тракторе»? Перед первой встречей с ними у меня будет более детальный ответ. Завтра будет первый день подготовки. Ранее у меня все мысли были о прошедшей серии. Мы будем в качестве андердога. У них остались все лидеры», – цитирует Лямся Горобзор.ру.