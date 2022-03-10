У защитника «Далласа» Хейсканена обнаружен мононуклеоз. Он выбыл на неопределённый срок

«Даллас Старз» в «Твиттере» сообщил, что у защитника клуба Миро Хейсканена был обнаружен мононуклеоз.



Отмечается, что 23-летний хоккеист выбыл на неопределённый срок, он не выходит на лёд со 2 марта.



Мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезёнки и характерными изменениями состава крови. Зачастую болезнь встречается у профессиональных спортсменов.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Хейсканен принял участие в 52 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 25 голевых передач при показателе полезности «+1». «Даллас» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков после 56 матчей.