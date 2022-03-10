«Хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами». Хартли — о словах Кэмпфера

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:4, ОТ) в рамках 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.



«Ещё один матч, который перешёл в овертайм. К сожалению, последний бросок остался не за нами.



Учитывая нервозность легионеров из-за ситуации на Украине, насколько этично было угрожать Кэмпферу — игроку чужой команды — по ходу четвёртого матча серии? Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами. Сейчас повторяется такая же ситуация, как и с Емелиным в прошлом сезоне. Ему нужна была операция, а ходили непонятные слухи вокруг этой ситуации.



Кэмпфер сам рассказал, что ему угрожали. Кто врёт – он или я? Вы сами выбирайте. Хочу сказать только одно: он был возле чужой скамейки, а я – возле своей.



До четвёртого матча выиграли у «Ак Барса» три овертайма подряд. Теперь – два подряд поражения. Что поменялось? Ничего не поменялось. В овертайме запоминается последний бросок – они убежали в контратаку и решили исход матча.



Как себя чувствует Чистяков, получивший травму? Для меня это явный удар в голову. Если пересмотреть видео, то в этом можно убедиться», – цитирует Хартли «Спорт Бизнес Online».