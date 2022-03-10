«Хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами». Хартли — о словах Кэмпфера

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:4, ОТ) в рамках 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.
«Ещё один матч, который перешёл в овертайм. К сожалению, последний бросок остался не за нами.
Учитывая нервозность легионеров из-за ситуации на Украине, насколько этично было угрожать Кэмпферу — игроку чужой команды — по ходу четвёртого матча серии? Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами. Сейчас повторяется такая же ситуация, как и с Емелиным в прошлом сезоне. Ему нужна была операция, а ходили непонятные слухи вокруг этой ситуации.
Кэмпфер сам рассказал, что ему угрожали. Кто врёт – он или я? Вы сами выбирайте. Хочу сказать только одно: он был возле чужой скамейки, а я – возле своей.
До четвёртого матча выиграли у «Ак Барса» три овертайма подряд. Теперь – два подряд поражения. Что поменялось? Ничего не поменялось. В овертайме запоминается последний бросок – они убежали в контратаку и решили исход матча.
Как себя чувствует Чистяков, получивший травму? Для меня это явный удар в голову. Если пересмотреть видео, то в этом можно убедиться», – цитирует Хартли «Спорт Бизнес Online».
- 10 марта 2022
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:23
-
22:07
-
21:45
-
21:42
-
21:24
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:58
-
19:36
-
19:29
-
19:13
-
19:07
-
18:47
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:22
-
17:02
-
16:55
-
16:13
-
15:01
-
14:58