Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3, ОТ) во встрече первого раунда плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина — 2022.



«Мы рады победе, всё было на тоненького, но мы перевернули эту страничку с домашними матчами плей-офф с «Авангардом». Может быть, нам чуть-чуть повезло, но ребята старались, боролись – они молодцы. Всех с победой.



Мы понимаем, что у соперника мало защитников, сегодня вообще в пять защитников играли. Наверное, это сказывается, всё-таки игры через день, сложная серия плей-офф.



Корректировка относительно овертаймов? Я сказал, что нужно нагружать защитников. Почему Стивен Кэмпфер выходил на позиции форварда в овертайме? У нас два парня получили травмы, поэтому так вышло.



Угрозы Боба Хартли Кэмпферу в прошлом матче? Я, конечно, верю своим хоккеистам. Конечно, какие-то угрозы – это каменный век. Если вообще взять, что мне не нравится – это когда валяются на льду. У нас Кирилл Петров получает травму, уходит со льда и не выходит больше в матче. В серии был момент с Кириллом Готовцом, он у них «сломался», доиграл, нам сказки рассказывали. А сегодня валяются люди, просто валяются. Не нужно так делать, это очень некрасиво. Если ты валяешься, значит, тебе очень больно.



Видели сегодня игру в Уфе? Там человека на носилках уносили, я думал – всё, конец. А он потом играет и гол забивает. Я не понимаю, как это возможно. Дмитрия Воронкова увезли со льда – он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей, мужской!



Любая победа стимулирует. Но выпрашивать что-то – хватит. Но судьи у нас квалифицированные ребята, они разберутся», — приводит слова Квартальнова официальный сайт команды.