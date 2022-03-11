А. Медведев прокомментировал приостановку действия Меморандума между НХЛ и КХЛ
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Бывший президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал приостановку действия Меморандума о взаимопонимании, заключённого между КХЛ и НХЛ.
«Как отношусь к решению НХЛ разорвать все связи с КХЛ? Так же отрицательно, как и к исключению наших команд из чемпионата Европы, Лиги Европы и Евролиги и наших спортсменов из международных соревнований. Ломать – не строить. Таким образом нарушается фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики. Он обязан соединять, а не разъединять людей.
Нет опасения, что НХЛ снова перестанет уважать контракты игроков в России? На всякую гайку найдётся болт с резьбой. Такие действия могут привести только к хаосу и анархии», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
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