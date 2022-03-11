Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Медведев прокомментировал приостановку действия Меморандума между НХЛ и КХЛ

А. Медведев прокомментировал приостановку действия Меморандума между НХЛ и КХЛ
Комментарии

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал приостановку действия Меморандума о взаимопонимании, заключённого между КХЛ и НХЛ.

«Как отношусь к решению НХЛ разорвать все связи с КХЛ? Так же отрицательно, как и к исключению наших команд из чемпионата Европы, Лиги Европы и Евролиги и наших спортсменов из международных соревнований. Ломать – не строить. Таким образом нарушается фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики. Он обязан соединять, а не разъединять людей.

Нет опасения, что НХЛ снова перестанет уважать контракты игроков в России? На всякую гайку найдётся болт с резьбой. Такие действия могут привести только к хаосу и анархии», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Новость по теме
Серавалли: НХЛ приостановила действие Меморандума о взаимопонимании, заключённого с КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022