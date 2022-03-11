«Аризона» забросила 22 шайбы за последние 3 матча. Это лучший показатель в НХЛ в XXI веке

«Аризона Койотс» в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на «Скотиабанк-Арена» одержала победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме со счётом 5:4 (2:0, 2:1, 0:3, 1:0).



Хоккеисты «койотов» одержали четвёртую победу подряд, при этом в трёх последних встречах забивая не менее пяти шайб за встречу. «Аризона» одержала победу со счётом 8:5 в матче с «Оттавой Сенаторз», в следующей игре «Детройт Ред Уингз» уступил «Койотс» со счётом 2:9.



Хоккеисты клуба из Глиндейла забросили 22 шайбы за три встречи. По данному показателю они занимают восьмое место среди команд с сезона-1992/1993, также это лучший показатель для НХЛ в XXI веке.



Ранее большее количество забрасывали «Детройт Ред Уингз» (1992 год, 28 голов), «Вашингтон Кэпиталз», «Калгари Флэймз», «Баффало Сэйбрз» (1993), «Детройт» (1992, все — по 24 шайбы), а также «Питтсбург Пингвинз» (1995) и «Вашингтон» (1993, обе — по 23).