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Гретцки объяснил, почему выступил против участия сборной России в МЧМ в Канаде

Гретцки объяснил, почему выступил против участия сборной России в МЧМ в Канаде
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Бывший форвард ряда клубов НХЛ, лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки объяснил позицию по поводу участия сборной России в молодёжном чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Канаде. 28 февраля на заседании совета Международной хоккейной федерации (ИИХФ) было принято решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Гретцки был против участия сборной России. Он заявил, что думал об украинцах, которые живут в Канаде.

«Многие говорили мне, что нельзя наказывать российских детей. Я и не хочу никого наказывать. Но я думаю, что есть здравый смысл в том, чтобы мы не участвовали в соревнованиях с Россией, учитывая количество украинцев в Канаде», — цитирует Гретцки The NY Times.

В Канаде в настоящее время проживает около 1,4 млн выходцев из Украины.

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