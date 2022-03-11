Тамбиев: впервые в карьере не буду играть в плей-офф, для меня это дико и непривычно

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги сезона. Команда не смогла выйти в плей-офф, что расстроило специалиста.



«Я впервые в своей тренерской карьере не буду играть в плей-офф. Понятно, что раньше я не работал в КХЛ, но для меня это дико и непривычно. Но что поделаешь… Мы и по спортивному принципу не проходили в плей-офф. Были добытые очки клубом с лидерами, но, к сожалению, были и матчи, где команда не добрала «своих» очков с прямыми конкурентами, в такой ситуации неизбежен дисбаланс в турнирной таблице. В целом команда завершила чемпионат достойно и одна из многих задач была достигнута, этот сезон стал для «Адмирала» установочным. Будем стремиться к тому, чтобы результаты в следующем сезоне были плацдармом для развития успеха всей вертикали!



Как мотивировать игроков? Люди играют за свои контракты и показывают, хотят ли они вообще играть в «Адмирале». Многие наши ребята пока что без контрактов на следующий сезон, и поэтому они должны думать о своем будущем», — цитирует Тамбиева AllHockey.

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