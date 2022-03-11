Локтионов — об игре с Ягром в НХЛ: ему уже 42 года было. Таких фанатиков редко встретишь

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов поделился воспоминаниями от игры с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром в Национальной хоккейной лиге. Локтионов и Ягр вместе играли в «Нью-Джерси Дэвилз» в период с 2013 по 2014 год.

«Были ли у меня более мастеровитые партнёры, чем Ковальчук и Радулов, когда мы играли на чемпионате мира? Да вряд ли. Ковальчук и Радулов — самые большие мастера.

Правда, в НХЛ на отдельно взятые матчи я выходил и с Патриком Элиашем, и с Анже Копитаром, и с Яромиром Ягром. Ему уже 42 года было. Но всё равно он был в полном порядке: забивал важные голы, много очков набирал. Можно многому у него поучиться. И тренировочному процессу, и поведению вне льда. Человек всю жизнь посвятил хоккею. Таких фанатиков редко встретишь. Для меня это огромный опыт: находиться рядом с таким великим игроком», — сказал Локтионов в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги.