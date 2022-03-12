Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» одержал уверенную победу над «Вегасом». Малкин и Дадонов – без очков

«Питтсбург» одержал уверенную победу над «Вегасом». Малкин и Дадонов – без очков
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря которой им удалось оправиться от двух поражений кряду.

В составе «Пингвинз» отличились Майк Мэтисон, Джефф Картер, Марк Фридман, Брайан Раст и Эван Родригес (пустые ворота). За «Вегас» забрасывали Джек Айкел и Алекс Пьетранджело.

35-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 58 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Вегаса» Евгения Дадонова за 13.08 также не имеется набранных очков.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Мэтисон (Кросби, Раст) – 18:54 (5x5)   2:0 Картер (Макгинн, Пуустинен) – 22:36 (5x5)   2:1 Айкел (Маршессо, Пасиоретти) – 24:19 (5x5)   2:2 Пьетранджело (Маршессо, Стивенсон) – 28:19 (5x5)   3:2 Фридман (Бойл, Картер) – 43:49 (5x5)   4:2 Раст (Гюнцель) – 54:49 (5x4)   5:2 Родригес (Летанг) – 57:43 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022