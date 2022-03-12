«Питтсбург» одержал уверенную победу над «Вегасом». Малкин и Дадонов – без очков

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, благодаря которой им удалось оправиться от двух поражений кряду.
В составе «Пингвинз» отличились Майк Мэтисон, Джефф Картер, Марк Фридман, Брайан Раст и Эван Родригес (пустые ворота). За «Вегас» забрасывали Джек Айкел и Алекс Пьетранджело.
35-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут 58 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». У его соотечественника и коллеги по амплуа из «Вегаса» Евгения Дадонова за 13.08 также не имеется набранных очков.
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