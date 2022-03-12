Хет-трик Кузнецова «Ванкуверу» стал для него вторым в НХЛ. Первый был более 6 лет назад

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил второй хет-трик в карьере в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в выездной встрече регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).
Кузнецов отличился на 6-й, 7-й и 56-й минутах встречи, позволив своей команде победить в матче.
Отметим, что первый хет-трик в НХЛ Кузнецов оформил более 6 лет назад — 24 октября 2015 года. Тогда в гостевом матче с «Эдмонтон Ойлерз» Евгений также забросил 3 шайбы и помог своей команде победить со счётом 7:4.
Напомним, сегодня, 12 марта, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).
В составе «Ванкувера» отличились Куинн Хьюз и Бо Хорват, последний оформил дубль. За «Вашингтон», помимо Кузнецова, шайбу забросил Ларс Эллер. Она стала для «столичных» победной в овертайме. Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами.
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