Овечкин обошёл Халла и вышел на чистое 23-е место по набранным очкам в истории НХЛ

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).
За «Вашингтон» хет-триком отметился 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами.
Благодаря этому 36-летний капитан «Вашингтона» обошёл Бретта Халла по набранным баллам за карьеру в НХЛ.
В настоящий момент в активе Овечкина 1392 (766+626) очка в 1254 матчах в лиге, что позволило ему выйти на 23-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе Халла 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ.
Отметим, что на 22-м месте в этом списке располагается обладатель Кубка Стэнли, известный канадский хоккеист Люк Робитайл. Чтобы обойти его, Овечкину нужно набрать 3 очка.
В текущей регулярке на счету Овечкина уже 72 (36+36) очка при коэффициенте полезности «+8» и 10 минутах штрафного времени в 58 матчах нынешнего сезона.
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