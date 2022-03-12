Генменеджер «Питтсбурга» — о контрактах: Малкин и Летанг — два наших главных приоритета

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал возможное продление контрактов с 35-летним форвардом Евгением Малкиным и 34-летним защитником Крисом Летангом.
«Очевидно, что Малкин и Летанг — два наших главных приоритета. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем сделать что-то, что будет работать для обеих сторон. То же планируем сделать с Брайаном Растом. Так что мы продолжим эти переговоры.
Мы будем работать, и если нам удастся забрать их после окончания этого сезона, мы это сделаем», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».
Напомним, сегодня, 12 марта, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 5:2. Малкин провёл на льду 16 минут 58 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+1». Летанг провёл на площадке 26 минут 6 секунд, сделав 1 ассист и набрав коэффициент полезности «+3».
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