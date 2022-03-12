«Северсталь» открыла счёт в шестом матче серии с «Динамо»

В эти минуты в Ледовом дворце в Череповце проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает московское «Динамо». На момент написания новости идёт 10-я минута матча, хозяева ведут в счёте – 1:0.

На 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

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Напомним, после пяти матчей динамовцы ведут в серии 3-2. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.