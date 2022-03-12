Разин: я давно ждал этого момента. Седьмая игра, самое вкусное, что может быть в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Динамо» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Хотел поздравить Вадика Шипачёва с днём рождения – 35 лет. Хороший возраст. Он сегодня вместе с нами подарил болельщикам праздник. Ребят с победой. Наконец-то. Я ждал этого момента давно. Седьмая игра, самое вкусное, что может быть в плей-офф. Готовимся.
Есть ли понимание, как останавливать «Динамо», когда они полностью «включаются» в игру? Это же «Динамо», у них собраны хорошие хоккеисты. Когда они в хорошей физической форме, конечно, они на ходу. Да, нам приходится тяжело. Работаем.
Запрос на видеопросмотр дал «Динамо» вернуться в игру? Мы дали вернуться в игру именно первым пропущенным голом. Я вообще не видел ситуации. Наш видеотренер сидит с бывшим судьёй. Они говорят, что там была рука, движение рукой. Человек ловил шайбу. Значит, судьи с другой камеры посмотрели и засчитали. Всё бывает. Мы дали глоток воздуха первой пропущенной шайбой.
Как оцениваю стычки в конце третьего периода? По поводу стычек – всё понятно. Даже не хочется обсуждать. Когда люди выбирают себе на две головы меньше – это фу. Мы же все смотрели олимпийские игры, когда наши отыгрались в меньшинстве. Я думаю, хоккейные люди легко сделали выводы из той ситуации. Зачем бросать по воротам, если можно шайбу подержать и не дать сопернику поменяться. Любой специалист сделал бы то же самое.
В пяти матчах из шести команда, которая выигрывает после второго периода, в итоге доводит матч до победы в основное время? Это нормально. Удержать преимущество в счёте всегда легче. Отбиваться легче, чем создавать. Я не вижу здесь ничего удивительного. В одной же игре ничья была. Дело дошло до овертайма. Значит, закономерность есть», – цитирует Разина официальный сайт клуба.
- 12 марта 2022
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