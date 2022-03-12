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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 12 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 12 марта
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Сегодня, 12 марта, состоялось два матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались московское «Динамо» и «Северсталь», на Востоке прошёл матч «Авангард» – «Ак Барс».

«Северсталь» – «Динамо» – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

«Северсталь» одержала победу и сравняла счёт в серии – 3-3. В составе хозяев отличились Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. У гостей шайбы забросили Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Лишка (Тимашов, Няттинен) – 08:23 (5x5)   2:0 Няттинен (Стенквист, Вовченко) – 20:57 (5x5)   3:0 Вовченко (Пилипенко) – 28:00 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл) – 28:34 (5x5)   3:2 Войнов (О'Делл, Линдберг) – 29:53 (5x4)

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

«Авангард» одержал победу в шестом матче и выиграл серию у «Ак Барса». В первом периоде голом отметился Корбан Найт, во втором отличился Иван Телегин.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Лишка (Тимашов, Няттинен) – 08:23 (5x5)   2:0 Няттинен (Стенквист, Вовченко) – 20:57 (5x5)   3:0 Вовченко (Пилипенко) – 28:00 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл) – 28:34 (5x5)   3:2 Войнов (О'Делл, Линдберг) – 29:53 (5x4)

В полуфиналах конференций определились три пары из четырёх. На Западе во втором раунде сыграют петербургский СКА с московским «Спартаком», а ЦСКА – с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Северсталь». На Востоке пройдут матчи «Металлург» – «Авангард» и челябинский «Трактор» – уфимский «Салават Юлаев».

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