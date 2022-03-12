«Авангард» третий раз за четыре сезона выбил «Ак Барс» из плей-офф

Сегодня в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).



Эта победа стала для омичей четвёртой в серии, благодаря чему они вышли в полуфинал Восточной конференции. Таким образом, «Авангард» снова выбил «Ак Барс» из плей-офф. В прошлом году команды встречались в финале конференции, и тогда омичи выиграли в семи матчах. В 2019 году «Авангард» одолел соперника со счётом 4-0 в серии.



Напомним, в текущем плей-офф омичи выиграли три первые встречи, а затем дважды уступили, но благодаря победе в шестом матче выиграли серию со счётом 4-2.

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