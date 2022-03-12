Квартальнов: «Ак Барс» проиграл в страсти, в неистовости. «Авангард» чуть больше хотел

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в серии первого раунда плей-офф с «Авангардом».
«Ребят, 0 голов, здесь тяжело, конечно, победить. Надо было забивать, переворачивать, но, к сожалению, не получилось. Не хватило креативных игроков? Мы можем сейчас что угодно говорить, но мы чуть проиграли «Авангарду» в страсти, они были позаряженнее. Но нашими молодыми ребятами я очень доволен, они сыграли на пределе возможностей. Но не хватило какой-то агрессии, неистовости — то, что «Авангард» показывал. Они чуть больше хотели.
Сегодня мы не хотели сыграть в первом периоде так, как сыграли. Это первая игра, где нас перебросали. Ну не получилось. Мы играли в три звена, на пределе, может, где-то свежести не хватило. Но если бы мы так играли в первом периоде, нагружали защитников… Никакого давления мы не чувствовали, играли, готовились, всё хорошо», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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