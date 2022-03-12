Нападающий «Ак Барса» Сафонов прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги шестого матча серии с омским «Авангардом» (0:2) и всего противостояния.

«Обе команды показывали хороший хоккей, надеюсь, болельщикам он понравился. Для нас второй год подряд не очень удачно всё складывается, есть над чем работать, подумать.

Дмитрий Квартальнов давал установку бежать, давить защитников «Авангарда», потому что у команды ограниченный ресурс? Да, мы знали это. Сегодня это давление не принесло успех, не получилось.

Как Зарипов заряжал команду в раздевалке? Давайте оставим это в раздевалке. Он помогал, был с командой.

Мой сезон в «Ак Барсе»? Можно было лучше.

Огромная благодарность болельщикам за поддержку, эмоции, которые они давали по ходу матчей. Мы слышим их поддержку, чувствуем.

Есть вероятность, что этот матч был последним для Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса», что он сказал после матча? Всё в рабочем режиме. Сейчас нам дали несколько дней отдыха, потом вернёмся и будем готовиться к следующему сезону», – цитирует Сафонова официальный сайт клуба.

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