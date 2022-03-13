Тарасенко сравнялся с Демитрой по количеству набранных очков в истории «Сент-Луиса»
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко продолжает восхождение к лидирующим позициям по наибольшему количеству набранных очков в истории клуба.
В прошедшей игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:7) Тарасенко отметился двумя результативными передачами, благодаря чему сравнялся в списке лучших бомбардиров со словацким хоккеистом Паволом Демитрой.
- Берни Федерко – 1073.
- Бретт Халл – 936.
- Брайан Саттер – 636.
- Гарри Унгер – 575.
- Алекс Стин – 496.
- Павол Демитра – 493.
- Владимир Тарасенко – 493.
При этом Демитра провёл за «Сент-Луис» 494 матча, а Тарасенко – 584. Всего за карьеру в НХЛ у Демитры 768 (304+464) результативных действий в 847 матчах с коэффициентом полезности «+124».
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