Тарасенко сравнялся с Демитрой по количеству набранных очков в истории «Сент-Луиса»

30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко продолжает восхождение к лидирующим позициям по наибольшему количеству набранных очков в истории клуба.

В прошедшей игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:7) Тарасенко отметился двумя результативными передачами, благодаря чему сравнялся в списке лучших бомбардиров со словацким хоккеистом Паволом Демитрой.

Берни Федерко – 1073. Бретт Халл – 936. Брайан Саттер – 636. Гарри Унгер – 575. Алекс Стин – 496. Павол Демитра – 493. Владимир Тарасенко – 493.

При этом Демитра провёл за «Сент-Луис» 494 матча, а Тарасенко – 584. Всего за карьеру в НХЛ у Демитры 768 (304+464) результативных действий в 847 матчах с коэффициентом полезности «+124».

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