«Чикаго» обыграл «Оттаву» на выезде, «Нью Джерси» победил «Анахайм»

Состоялись очередные два матча НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» в гостях одолел «Оттаву Сенаторз», а «Нью Джерси Девилз» в домашней игре обыграл «Анахайм Дакс» по буллитам.

«Чикаго» в гостевой игре Национальной хоккейной лиги на «Канадиен Тайр-центр» уверенно переиграл «Оттаву» со счётом 3:6 (2:0, 1:4, 0:2). Джонатан Тэйвз и Калеб Джонс оформили по дублю. Три результативные передачи отдал Патрик Кейн.

«Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшиал-центр» победил «Анахайм Дакс» по буллитам 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у хозяев забил Томаш Татар с паса Йеспера Боквиста, у гостей — Трой Терри с передач Макса Комтуа и Джоша Мэнсона. Буллиты реализовали только игроки «Нью Джерси» Томаш Татар и Йеспер Братт.