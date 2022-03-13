Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» обыграл «Оттаву» на выезде, «Нью Джерси» победил «Анахайм»

«Чикаго» обыграл «Оттаву» на выезде, «Нью Джерси» победил «Анахайм»
Комментарии

Состоялись очередные два матча НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» в гостях одолел «Оттаву Сенаторз», а «Нью Джерси Девилз» в домашней игре обыграл «Анахайм Дакс» по буллитам.

«Чикаго» в гостевой игре Национальной хоккейной лиги на «Канадиен Тайр-центр» уверенно переиграл «Оттаву» со счётом 3:6 (2:0, 1:4, 0:2). Джонатан Тэйвз и Калеб Джонс оформили по дублю. Три результативные передачи отдал Патрик Кейн.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Браун (Форментон) – 03:18 (4x5)   2:0 Шабо – 14:07 (5x5)   2:1 Тэйвз (Кейн) – 20:58 (5x5)   2:2 Тэйвз (Кейн, Густафссон) – 22:39 (5x4)   2:3 Джонс (Джонс, Хагель) – 29:07 (5x5)   3:3 Пол (Зуб, Браун) – 35:41 (5x5)   3:4 Лафферти (Маккейб, Карпентер) – 35:49 (5x5)   3:5 Джонс (Дак, Маккейб) – 48:55 (5x5)   3:6 Строум (Джонс, Кейн) – 50:04 (5x5)

«Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшиал-центр» победил «Анахайм Дакс» по буллитам 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у хозяев забил Томаш Татар с паса Йеспера Боквиста, у гостей — Трой Терри с передач Макса Комтуа и Джоша Мэнсона. Буллиты реализовали только игроки «Нью Джерси» Томаш Татар и Йеспер Братт.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Комтуа, Мэнсон) – 11:02 (5x5)   1:1 Татар (Боквист) – 22:39 (5x5)   2:1 Татар – 65:00 (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022