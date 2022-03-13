«Чикаго» обыграл «Оттаву» на выезде, «Нью Джерси» победил «Анахайм»
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Состоялись очередные два матча НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» в гостях одолел «Оттаву Сенаторз», а «Нью Джерси Девилз» в домашней игре обыграл «Анахайм Дакс» по буллитам.
«Чикаго» в гостевой игре Национальной хоккейной лиги на «Канадиен Тайр-центр» уверенно переиграл «Оттаву» со счётом 3:6 (2:0, 1:4, 0:2). Джонатан Тэйвз и Калеб Джонс оформили по дублю. Три результативные передачи отдал Патрик Кейн.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Браун (Форментон) – 03:18 (4x5) 2:0 Шабо – 14:07 (5x5) 2:1 Тэйвз (Кейн) – 20:58 (5x5) 2:2 Тэйвз (Кейн, Густафссон) – 22:39 (5x4) 2:3 Джонс (Джонс, Хагель) – 29:07 (5x5) 3:3 Пол (Зуб, Браун) – 35:41 (5x5) 3:4 Лафферти (Маккейб, Карпентер) – 35:49 (5x5) 3:5 Джонс (Дак, Маккейб) – 48:55 (5x5) 3:6 Строум (Джонс, Кейн) – 50:04 (5x5)
«Нью-Джерси Дэвилз» на стадионе «Пруденшиал-центр» победил «Анахайм Дакс» по буллитам 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время у хозяев забил Томаш Татар с паса Йеспера Боквиста, у гостей — Трой Терри с передач Макса Комтуа и Джоша Мэнсона. Буллиты реализовали только игроки «Нью Джерси» Томаш Татар и Йеспер Братт.
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