Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в результативном матче

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в результативном матче
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу в гостевом матче с «Даллас Старз» в Национальной хоккейной лиге со счётом 7:4. Нападающий гостей Артемий Панарин набрал пять очков.

Встреча, проходившая на «Американ Эйрлайнс-центр» началась с голов Эсы Линделля и Тайлера Сегина, забитых в первые пять минут. Несмотря на ранние пропущенные шайбы, в первом периоде игроки «Рейнджерс» сумели выйти вперёд. Отличились Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс и Артемий Панарин, отдавший четыре голевые передачи в матче.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами Джейсона Робертсона и Патрика Немета. В третьем периоде нападающий хозяев Джо Павелски сократил преимущество до минимального, но голы Баркли Гудроу и Райана Строума окончательно решили исход матча.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Линделль (Хэнли) – 00:49 (5x5)   2:0 Сегин (Кивиранта, Линделль) – 04:53 (5x5)   2:1 Маккегг (Миллер, Готье) – 09:45 (5x5)   2:2 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 12:59 (5x4)   2:3 Фокс (Труба, Панарин) – 14:14 (5x5)   2:4 Панарин (Миллер, Хант) – 14:50 (5x5)   3:4 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 27:10 (5x3)   3:5 Немет (Панарин, Хант) – 38:20 (5x5)   4:5 Павелски (Хинц, Клингберг) – 48:09 (5x5)   4:6 Гудроу (Хитил) – 54:07 (5x5)   4:7 Строум (Хант, Панарин) – 58:23 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022