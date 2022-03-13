Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Даллас» в результативном матче

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу в гостевом матче с «Даллас Старз» в Национальной хоккейной лиге со счётом 7:4. Нападающий гостей Артемий Панарин набрал пять очков.

Встреча, проходившая на «Американ Эйрлайнс-центр» началась с голов Эсы Линделля и Тайлера Сегина, забитых в первые пять минут. Несмотря на ранние пропущенные шайбы, в первом периоде игроки «Рейнджерс» сумели выйти вперёд. Отличились Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс и Артемий Панарин, отдавший четыре голевые передачи в матче.

Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами Джейсона Робертсона и Патрика Немета. В третьем периоде нападающий хозяев Джо Павелски сократил преимущество до минимального, но голы Баркли Гудроу и Райана Строума окончательно решили исход матча.

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