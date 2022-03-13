Панарин прокомментировал победу над «Далласом». К 5-й минуте «Рейнджерс» проигрывали 0:2

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о победе над «Даллас Старз» (7:4). По ходу матча его команда уступала со счётом 0:2. Сам Артемий в итоге набрал пять результативных очков.
«Хорошая игра для нас. Начало вновь тяжелое, как и всегда. Пришлось становиться жёстче и стараться выигрывать каждое единоборство», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
Напомним, по итогам дня форвард был признан первой звездой. Россиянин забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять очков и повторив личный рекорд по результативным действиям за игру. До этого Панарину дважды удавалось набрать пять очков за матч. В 2017 году он отдал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Девилз», а в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в 2020-м забросил две шайбы и отдал три передачи.
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