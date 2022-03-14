Мышкин — о серии «Динамо» — «Северсталь»: для меня всё закономерно

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о серии первого раунда плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью» (3-3).

«Для меня всё закономерно. Много говорилось о том, что в этом сезоне КХЛ произошло выравнивание сил, та же «Северсталь» весь чемпионат шла совсем рядом с «Динамо». Плюс из-за пандемии и олимпийского перерыва сезон в марте стартовал фактически заново. «Северсталь» имела возможность подготовиться к этому рестарту фактически в оптимальном составе, тогда как у «Динамо» были олимпийские потери и игроков, и тренеров.



Эти факторы и привели к равной, затяжной серии. На мой взгляд, всё логично, ничто не говорило о лёгкой прогулке для «Динамо».

В борьбе задействованы все вратари команд? Да, обычно в плей-офф клубами делается ставка на одного вратаря, но здесь особый случай. Команды играют в достаточно открытый хоккей, много удалений и большинства, нагрузка на голкиперов очень высокая. Отсюда и ротация», – цитирует Мышкина Russia-Hockey.