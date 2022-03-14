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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» – 4:2

«Питтсбург» обыграл лидера Восточной конференции «Каролину». В составе хозяев голами отметились Брайан Бойл, Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби и Зак Астон-Риз. У гостей голы забили Бретт Песке и Себастьян Ахо.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 20:25 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бойл (Блюгерс, Марино) – 18:50 (5x5)   2:0 Хайнен (Мэтисон, Родригес) – 31:14 (5x5)   2:1 Песке (Трочек, Шей) – 44:40 (5x5)   3:1 Кросби (Бойл, Летанг) – 58:21 (en)   3:2 Ахо (Стаал, Терявяйнен) – 58:35 (6x5)   4:2 Астон-Риз (Картер, Блюгерс) – 59:48 (en)

«Баффало Сэйбрз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:2

«Баффало» одержал волевую победу над «Торонто». Голами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (дубль), Винни Хиностроза (дубль) и Тейдж Томпсон. У «Торонто» отличились Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 23:20 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Каше (Нюландер, Таварес) – 20:40 (5x5)   1:1 Кребс (Хиностроза, Хег) – 21:21 (5x5)   1:2 Мэттьюс (Керфут, Броди) – 22:57 (5x5)   2:2 Хиностроза (Томпсон, Самуэльссон) – 30:53 (5x5)   3:2 Хиностроза – 45:16 (5x5)   4:2 Кребс (Козенс, Окпосо) – 53:49 (5x5)   5:2 Томпсон – 57:35 (en)

«Коламбус Блю Джекетс» – «Вегас Голден Найтс» – 6:4

«Коламбус» в результативном матче переиграл «Вегас». За «Блю Джекетс» в этой встрече отличились Патрик Лайне, Коул Силлинджер (хет-трик), Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. У «Вегаса» голы забили Джонатан Маршессо, Уильям Каррье, Евгений Дадонов и Джек Айкел.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Лайне (Нюквист, Рослович) – 02:12 (5x4)   1:1 Маршессо – 03:13 (5x5)   1:2 Каррье (Руа, Пьетранджело) – 07:23 (5x5)   2:2 Силлинджер (Бьёркстранд, Кукан) – 11:53 (5x5)   3:2 Бьёркстранд (Доми, Кукан) – 12:23 (5x5)   4:2 Силлинджер (Бьёркстранд, Пик) – 25:36 (5x5)   5:2 Силлинджер (Доми, Бьёркстранд) – 27:26 (5x5)   5:3 Дадонов (Колесар, Пьетранджело) – 28:28 (5x5)   5:4 Айкел (Стивенсон, Маршессо) – 42:40 (5x4)   6:4 Робинсон (Веренски) – 59:49 (en)

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:6

«Миннесота» крупно уступила «Нэшвиллу». За «Уайлд» забили Мэтт Болди и Джордан Гринвей. В составе гостей отличились Филип Форсберг (дубль), Роман Йози (дубль), Филип Томасино и Ник Казинс.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Фаббро, Дюшейн) – 08:24 (5x5)   1:1 Болди (Годро, Фиала) – 13:03 (5x5)   1:2 Йози (Томасино, Казинс) – 28:44 (5x5)   2:2 Гринвей (Фолиньо) – 31:10 (5x5)   2:3 Томасино (Казинс, Маккэррон) – 32:00 (5x5)   2:4 Йози (Гранлунд, Форсберг) – 41:05 (5x4)   2:5 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 57:42 (en)   2:6 Казинс (Маккэррон, Йози) – 59:31 (en)

«Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс» – 3:4, ОТ

«Монреаль» выиграл, трижды отыгравшись по ходу матча. Дубль Ника Судзуки и голы Рема Питлика и Коула Кофилда принесли «Канадиенс» победу. В составе хозяев забрасывали шайбы Кевин Хейз, Клод Жиру и Кэм Аткинсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хейз (Санхайм, ван Римсдайк) – 07:00 (5x5)   1:1 Судзуки (Кофилд, Уайдман) – 22:18 (5x4)   2:1 Жиру (Фрост, Конечны) – 27:11 (5x5)   2:2 Судзуки (Уайдман, Хоффман) – 28:18 (5x5)   3:2 Аткинсон (Фараби, Брассар) – 42:41 (5x5)   3:3 Питлик (Шьяро) – 59:17 (5x5)   3:4 Кофилд (Питлик) – 62:04 (3x3)

«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс» – 3:4, ОТ

«Виннипег» одержал волевую победу благодаря голам Николая Элерса, Марка Шайфли, Кайла Коннора и Пьера-Люка Дюбуа. У «Блюз» отличились Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Перрон (Тарасенко, Крюг) – 16:48 (5x4)   1:1 Элерс (Дюбуа, Коннор) – 30:51 (5x5)   2:1 Тарасенко (Шенн) – 39:33 (5x5)   2:2 Шайфли (Уилер, Стэнли) – 46:30 (5x5)   2:3 Коннор (Пионк) – 47:33 (5x5)   3:3 Шенн (Кайру, Тарасенко) – 57:49 (6x5)   3:4 Дюбуа (Элерс, Коннор) – 62:25 (3x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Анахайм Дакс» – 4:3

«Айлендерс» переиграли «Анахайм». В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери, по разу отличились Зак Паризе и Андерс Ли. У гостей шайбы на свой счёт записали Джош Мэнсон, Исак Лундстрём и Адам Хенрик.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Паризе (Барзал) – 02:18 (5x5)   1:1 Мэнсон (Робинсон) – 09:48 (5x5)   2:1 Палмьери (Бейли, Пажо) – 19:31 (5x5)   3:1 Ли (Пулок, Бовиллье) – 19:56 (5x5)   3:2 Лундестрём (Линдхольм, Драйсдейл) – 34:23 (4x4)   4:2 Палмьери (Мейфилд, Бейли) – 37:25 (5x5)   4:3 Хенрик (Терри, Зеграс) – 58:16 (6x5)

«Колорадо Эвеланш» – «Калгари Флэймз» – 3:0

«Колорадо» всухую выиграл у ближайшего преследователя в турнирной таблице. Натан Маккинен записал на свой счёт дубль, ещё одну шайбу забросил Микко Рантанен.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Маккиннон (Рантанен, Кадри) – 09:55 (5x4)   2:0 Маккиннон – 44:00 (5x5)   3:0 Рантанен (Хельм) – 58:22 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» – «Флорида Пантерз», 3:2, Б

«Кингз» выиграли у «Флориды» по буллитам. У хозяев забили Расмус Купари и Мартин Фрк, голами у гостей отметились Ээту Луостаринен и Брэндон Монтур.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Купари (Байфилд, Спенс) – 11:50 (5x5)   1:1 Луостаринен (Юбердо) – 20:43 (4x5)   1:2 Монтур (Хёрнквист, Барков) – 23:44 (5x5)   2:2 Фрк (Дурзи) – 59:28 (6x4)   3:2 Мур – 65:00 (ПБ)

«Ванкувер Кэнакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2

«Тампа» с минимальным преимуществом выиграла у «Ванкувера», единственный гол «Кэнакс» забил Джей Ти Миллер. У «Тампы» отличились Виктор Хедман и Росс Колтон.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Марун, Белльмар) – 03:26 (5x5)   0:2 Колтон (Перри) – 05:06 (5x5)   1:2 Миллер (Гарланд, Пирсон) – 45:54 (5x5)

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 59 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз». На один балл меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла столько же матчей. На четыре балла от неё отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 89 очков в 60 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 79 баллов за 59 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 77 очков за 59 матчей.

Турнирная таблица НХЛ

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