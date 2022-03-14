Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 14 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» – 4:2

«Питтсбург» обыграл лидера Восточной конференции «Каролину». В составе хозяев голами отметились Брайан Бойл, Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби и Зак Астон-Риз. У гостей голы забили Бретт Песке и Себастьян Ахо.

«Баффало Сэйбрз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:2

«Баффало» одержал волевую победу над «Торонто». Голами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (дубль), Винни Хиностроза (дубль) и Тейдж Томпсон. У «Торонто» отличились Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Вегас Голден Найтс» – 6:4

«Коламбус» в результативном матче переиграл «Вегас». За «Блю Джекетс» в этой встрече отличились Патрик Лайне, Коул Силлинджер (хет-трик), Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. У «Вегаса» голы забили Джонатан Маршессо, Уильям Каррье, Евгений Дадонов и Джек Айкел.

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:6

«Миннесота» крупно уступила «Нэшвиллу». За «Уайлд» забили Мэтт Болди и Джордан Гринвей. В составе гостей отличились Филип Форсберг (дубль), Роман Йози (дубль), Филип Томасино и Ник Казинс.

«Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс» – 3:4, ОТ

«Монреаль» выиграл, трижды отыгравшись по ходу матча. Дубль Ника Судзуки и голы Рема Питлика и Коула Кофилда принесли «Канадиенс» победу. В составе хозяев забрасывали шайбы Кевин Хейз, Клод Жиру и Кэм Аткинсон.

«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс» – 3:4, ОТ

«Виннипег» одержал волевую победу благодаря голам Николая Элерса, Марка Шайфли, Кайла Коннора и Пьера-Люка Дюбуа. У «Блюз» отличились Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Анахайм Дакс» – 4:3

«Айлендерс» переиграли «Анахайм». В составе победителей дубль оформил Кайл Палмьери, по разу отличились Зак Паризе и Андерс Ли. У гостей шайбы на свой счёт записали Джош Мэнсон, Исак Лундстрём и Адам Хенрик.

«Колорадо Эвеланш» – «Калгари Флэймз» – 3:0

«Колорадо» всухую выиграл у ближайшего преследователя в турнирной таблице. Натан Маккинен записал на свой счёт дубль, ещё одну шайбу забросил Микко Рантанен.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Флорида Пантерз», 3:2, Б

«Кингз» выиграли у «Флориды» по буллитам. У хозяев забили Расмус Купари и Мартин Фрк, голами у гостей отметились Ээту Луостаринен и Брэндон Монтур.

«Ванкувер Кэнакс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:2

«Тампа» с минимальным преимуществом выиграла у «Ванкувера», единственный гол «Кэнакс» забил Джей Ти Миллер. У «Тампы» отличились Виктор Хедман и Росс Колтон.

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 59 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз». На один балл меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла столько же матчей. На четыре балла от неё отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе уверенно лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 89 очков в 60 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 79 баллов за 59 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 77 очков за 59 матчей.

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